На Западе выразили обеспокоенность отсутствием успехов контрнаступления ВСУ

Запад выражает обеспокоенность отсутствием успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку международные партнеры ожидают доказательств, что их поддержка не потрачена напрасно. Об этом заявил обозреватель The Times Миша Гленни.

© lenta.ru

«Европа и США нервничают, поскольку международные сторонники Киева ждут доказательств того, что украинские военные могут превратить существенную поддержку, которую они получили от НАТО, в реальные выгоды», — полагает автор материала.

По его словам, украинские военные признают, что не смогут вернуть территории, находящиеся под контролем России.

В статье также отмечается, что победа российских войск станет катастрофой для Запада, однако президент США Джо Байден в этом случае испытает облегчение. Для него предпочтительным вариантом является прекращение боевых действий и начало переговоров по мирному урегулированию, заключил автор статьи.

Ранее газета New York Times сообщила, что в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российских войсках произошли ряд положительных изменений.