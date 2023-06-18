Шойгу поздравил военных медиков России с профессиональным праздником

"Быстрая эвакуация - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших - именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!" - сказал Шойгу, общаясь с военнослужащими.