Украинский военнопленный Виталий заявил, что граждан его страны мобилизуют в армию даже с пороком сердца. Его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, ему пришла повестка на работу, приехали военкомы, которые создавали роту охраны наподобие теробороны. Мужчину забрали на службу без медкомиссии, хотя он не проходил военную службу из-за своей болезни, что было указано в военном билете.

Ему предложили пойти в тероборону, чтобы служить дома, поскольку потом его все равно забрали бы в боевую часть.

Виталий добавил, что необходимо самому доказать, что у него порок сердца, а это отнимает много времени, за которое его могли бы успеть отправить на передовую, поэтому он согласился служить «охранником, грубо говоря, с автоматом», хотя не умел обращаться с оружием.

По его словам, подобные батальоны создавались по всей Украине, и в итоге их служащие переводились в боевые части. Военнопленный попал в отдельный стрелецкий батальон в составе Вооруженных сил страны (ВСУ).

Потом, 2 июня 2023 года, он поехал забирать сослуживцев, заблудился и на окраине Артемовска попал в плен к российским военным.