В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о тактике, которой следуют Вооруженные силы страны (ВСУ) при проведении контрнаступления. Об этом он высказался в эфире телеканала «FreeДом», запись трансляции опубликована на YouTube.

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Подоляк раскрыл тактику контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинские войска постепенно увеличивают интенсивность огня по разным направлениям. Кроме того, операция будет формироваться, также вырастет количество ударов.

«На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию. Чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать», — объяснил он.