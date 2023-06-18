Спецоперация на Украине 18 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 июня 2023 года.

Стало известно о мощном наступлении ВСУ в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины наступают на ореховском направлении в Запорожской области, активность войск противника резко усилилась. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он уточнил, что сражения начались на рубеже Работино-Вербовое, украинские солдаты пытаются прорваться через окопы. На помощь российской пехоте подоспели танки, однако украинским военнослужащим удалось отбить несколько позиций. Сейчас они пытаются прорваться дальше, работает российская артиллерия.

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза открыли огонь по территории ДНР, применив в общей сложности 199 единиц различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении украинская сторона совершила 15 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров.

Под обстрел попали шесть населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Горловка, Донецк, Ясиноватая, Александровка и Макеевка.

Российские «Солнцепеки» атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ

Танки и огнеметные системы «Солнцепек» атаковали солдат Вооруженных сил Украины, прорвавшихся в российские окопы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В сообщении уточняется, что украинская сторона пытается закрепиться на своих новых позициях, подтягивает новые силы к месту прорыва, в то время как их атакуют танки и тяжелые огнеметные системы РФ.