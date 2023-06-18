Украинский пленный рассказал о командующих ВСУ военных США и Польши

Американские и польские военные командуют бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский военный Давид, попавший в плен в мае. Об этом пишет РИА Новости.

© Serhii Nuzhnenko / Reuters

По словам украинского солдата, ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО. Он уточнил, что встречался в зоне специальной военной операции (СВО) с иностранными военными. «Они — из Польши и Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами», — рассказал пленный. По его словам, наемники воевали «сержантами и офицерами».

Пленный уточнил, что иностранные военные ведут себя более нагло. «Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь», — описал он ситуацию на полигоне. По мнению украинского военного, в современных ВСУ приоритет отдается иностранцам.