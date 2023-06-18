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Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация на купянском направлении нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении
© РИА Новости

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — сообщил он.

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