Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — сообщил он.