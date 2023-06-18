Дрон-камикадзе ВС РФ поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения

Российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время первого боевого применения в зоне специальной военной операции.(СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око».

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Как уточнили специлисты, в ходе первого боевого примнения технике поставили задачу уничтожить опорный пункт украинских сил. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров. Эксперт добавил, что российские военные применили технологию «подхват» — дрон стартовал из тыла, а потом был «подхвачен» оператором.

«Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — подчеркнули конструкторы. Как указал специалист, при атаке дрон идет в режиме радиомолчания, то есть радиоэлектронная разведка противника его не обнаруживает.