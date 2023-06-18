В военной разведке Эстонии предрекли остановку наступления ВСУ

Начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гробсерг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут продолжать контрнаступление на следующей неделе. По его словам, которые приводит издание ERR, вместо этого украинские военные будут искать слабые места в обороне ВС РФ.

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Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта, — сказал полковник.

По его мнению, ВСУ уже потеряли около 10% той техники, что была поставлена Киеву Западом. Этой причиной он объяснил то, что украинские войска не спешат возобновлять ожесточенные бои.

О весеннем контрнаступлении рассказал президент Украины Владимир Зеленский в начале 2023 года. Однако оно откладывалось до начала июня. В первые дни операции стало известно о потери ВСУ части западной техники.