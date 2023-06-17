Российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут

Российские военные вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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Как уточнил источник, украинские войска продолжают наступать у Орехова.

«Наши танкисты вступили в бой и за 20 минут уничтожили три вражеских танка», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что украинские военные боятся российских танков. Поэтому проводят дистанционное минирование с помощью реактивных систем залпового оня (РСЗО), чтобы затруднить подход новым бронемашинам к месту боев, уточнили они.

«Сейчас ВСУ проводят перегруппировку после понесенных потерь, с двух сторон работает артиллерия», — добавил источник.