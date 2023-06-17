Португалия пообещала Украине беспилотники Tekever AR3

Португалия хочет поставить Украине беспилотники Tekever AR3
Португалия предоставит Украине беспилотные летательные аппараты Tekever AR3, которые способны находиться в режиме выполнения операции до 16 часов. Об этом сообщает издание Defence News.
«Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Tekever AR3 является небольшим дроном с длительным сроком службы, который нужен для наблюдения за большой территорией.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в коалицию истребителей для Украины вошли восемь европейских стран. Жовква отметил, что контуры коалиции по истребителям удалось «очертить» по итогам поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию. По его словам, к коалиции в дальнейшем могут присоединится и другие страны.
В Офисе президента Украины заявили, что удалось договорится о подготовке пилотов и обслуживающего персонала для истребителей четвертого поколения, «включая, но не ограничиваясь F-16».