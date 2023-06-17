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СМИ: Израиль не намерен поставлять Киеву летальное оружие

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в начале следующей недели может обсудить с министром обороны Украины Алексем Резниковым оказание помощи Киеву, однако летальное оружие Израиль поставлять не намерен. Об этом в субботу сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Израиль отказался поставлять Киеву летальное оружие
© globallookpress.com

По их сведениям, Галант согласился на разговор с Резниковым, который станет первым после вступления в должность Галанта, по просьбе Министра обороны США Ллойда Остина. В четверг на полях встречи министров обороны стран НАТО Остин встретился с Галантом и предложил ему позвонить своему украинскому коллеге, а также нарастить масштабы помощи Киеву. Галант в свою очередь разъяснил Остину, что Израиль не намерен поставлять Украине какое-либо летальное оружие.

"Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти", - сказал порталу израильский чиновник.

Он отметил, что поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей.

"Администрация Байдена понимает это", - убежден собеседник издания.

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