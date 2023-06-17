Израиль отказался поставлять Киеву летальное оружие

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в начале следующей недели может обсудить с министром обороны Украины Алексем Резниковым оказание помощи Киеву , однако летальное оружие Израиль поставлять не намерен. Об этом в субботу сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, Галант согласился на разговор с Резниковым, который станет первым после вступления в должность Галанта, по просьбе Министра обороны США Ллойда Остина. В четверг на полях встречи министров обороны стран НАТО Остин встретился с Галантом и предложил ему позвонить своему украинскому коллеге, а также нарастить масштабы помощи Киеву. Галант в свою очередь разъяснил Остину, что Израиль не намерен поставлять Украине какое-либо летальное оружие.