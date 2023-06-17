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В Херсонской области заявили, что под Чумаками сбит украинский Bayraktar TB2

Российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в субботу сбил украинский беспилотник Bayraktar TB2 в районе населенного пункта Чумаки в Днепропетровской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Российский "Бук" сбил украинский беспилотник Bayraktar
© globallookpress.com

"По сообщениям из группировки войск "Днепр", утром 17 июня зенитно-ракетными подразделениями группировки из ЗРК "Бук-М3" был сбит ударный БПЛА Bayraktar TB2 в районе населенного пункта Чумаки", - сказал он.

В экстренных службах отметили, что "зенитно-ракетные подразделения уже не первый раз доказывают свой профессионализм".

"Качественно работают для безопасности неба от украинских БПЛА", - добавили там.

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