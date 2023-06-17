С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 3 тыс. человек
Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) превысило 3 тыс.
Такие данные привел в субботу суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.
"С начала в середине апреля вооруженных столкновений в Судане до настоящего времени погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения", - сообщил глава суданского Минздрава, слова которого привел телеканал AlHadath.