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С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 3 тыс. человек

Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) превысило 3 тыс.

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 3 тыс. человек
© ТАСС

Такие данные привел в субботу суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

"С начала в середине апреля вооруженных столкновений в Судане до настоящего времени погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения", - сообщил глава суданского Минздрава, слова которого привел телеканал AlHadath.

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