Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин , отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее издание Politico уличило Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот сценарий очень возможен.