$83.65-0.3191.63+0.67

Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ
© 

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — сказал глава государства.

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного

Ранее издание Politico уличило Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот сценарий очень возможен.

104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители