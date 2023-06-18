Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.
«Я знаю. Мне кажется, знаю», — сказал глава государства.
Ранее издание Politico уличило Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот сценарий очень возможен.
Lenta.ru: главные новости