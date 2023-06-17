В Дании заявили о готовности передать Украине истребители F-16

«Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F-16 — это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы не поддержали [это решение]», — сказал глава Минобороны Дании.