СМИ сообщили о неизвестном беспилотнике в небе над Киевом

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что на северных окраинах столицы Украины зафиксировано движение беспилотника неустановленного типа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Отмечается, что возможна работа систем противовоздушной обороны.

По информации Klymenko Time, в Киевской области действует воздушная тревога. По словам Попко, беспилотник пока сбить не удалось.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня по Киеву российская армия нанесла массированный комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице Украины. Как писал он в своем Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.