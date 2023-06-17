СМИ сообщили о неизвестном беспилотнике в небе над Киевом

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что на северных окраинах столицы Украины зафиксировано движение беспилотника неустановленного типа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что возможна работа систем противовоздушной обороны.
По информации Klymenko Time, в Киевской области действует воздушная тревога. По словам Попко, беспилотник пока сбить не удалось.
Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня по Киеву российская армия нанесла массированный комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников.
В этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице Украины. Как писал он в своем Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.