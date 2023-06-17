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ВС РФ нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские военные в пятницу, 16 июня, нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён», - уточнили в Минобороны.

Противник, отметили в ведомстве, понес на ряде направлений существенные потери в живой силе и бронетехнике.

В частности, на Запорожском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное, нанесли огневое поражение выдвигавшимся резервам в районе населенного пункта Степовое.

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Общие потери противника на этом направлении составили свыше 230-ти солдат и офицеров, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин.

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