Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют на запорожском направлении волна за волной. Об этом стало известно проекту «Русская весна», рассказавшему о боях в своем Telegram-канале.

Как сообщило издание, ВСУ совершили уже несколько волн атак на позиции российских военных в селе Пятихатки Васильевского района. Военнослужащие российской армии отбиваются и периодически совершают контратаки.

«Наши продолжают накрывать врага гаубицами, РСЗО, "Солнцепеками" и минометами. Работают танки, несколько раз прилетали "Аллигаторы" Ка-52», — сообщили военные корреспонденты проекта.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что у Украины отсутствуют успехи в ходе контрнаступления.

«Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — сообщил глава государства.