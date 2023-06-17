Reuters: в Уганде при нападении на школу погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек были убиты в результате террористической атаки на среднюю школу на западе Уганды. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, которую они распространили поздно вечером в пятницу, нападение совершили боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) в городе Мпондве. Отмечается, что также было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.