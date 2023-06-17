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Reuters: в Уганде при нападении на школу погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек были убиты в результате террористической атаки на среднюю школу на западе Уганды. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, которую они распространили поздно вечером в пятницу, нападение совершили боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) в городе Мпондве. Отмечается, что также было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды союза укрылись в восточных районах ДРК.

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