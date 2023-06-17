Подразделение «Эспаньола» назвало необычное условие для новобранцев

Подразделение «Эспаньола» обучает футбольных фанатов для дальнейшего участия в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным Испанец.

По его словам, подразделение приглашает в качестве новобранцев близких по духу людей. «Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть», — сказал он.