Спецоперация на Украине 17 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июня 2023 года.

Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Новые атаки армии Украины на Васильевском и Ореховском направлениях в Запорожье 16 июня «захлебнулись», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить. Отмечается, что российские солдаты удержали все позиции, а атаки противника были отбиты с большими потерями для него.

Также продолжаются интенсивные бои на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена тревога о воздушном нападении в ряде областей на востоке и в центре страны, сообщает РИА Новости.

Сигнал тревоги включили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, предупреждение об атаке с воздуха объявлено в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Горловке, сообщает РИА Новости.

Украинская армия выпустила по населенному пункту пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Огонь велся по направлению: населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район).