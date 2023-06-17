Пушилин оценил поставляемую Киеву технику Запада

«С учетом той мотивации, с учетом того вооружения, которое у нас есть, эта техника абсолютно нам по зубам, и это доказано уже на разных участках фронта по количеству уничтоженных машин», — сказал Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).