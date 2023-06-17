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Spiegel: Экипажи танков Leopard хитрят, чтобы не идти в наступление

Корреспондент издания Spiegel пообщался с экипажами танков Leopard ВСУ, участвовавших в контрнаступлении. Бойцы, ранее проходившие обучение в Германии, поведали, каково воевать на немецкой технике в реальных боевых условиях.

Spiegel: Экипажи танков Leopard хитрят, чтобы не идти в наступление
© EPA

Заряжающий с позывным Гудзик признался, что некоторые его сослуживцы прибегают к уловкам, чтобы избежать боя. Например, они имитируют поломки танка.

Причем, никто из трех членов экипажа, ставших собеседниками немецкого журналиста, не осуждает своих товарищей. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, "то ты превратишься в кучку пепла".

Танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, которые "заложили почти повсюду".

"На той стороне воюют не новички. Те бы разбежались после выстрела Leopard. Но эти крепкие", - говорит наводчик, назвавшийся Мишей.

В статье отмечают, что контрнаступление обходится украинской армии дорого. Госпиталь, находящийся в нескольких километрах от линии фронта, заполнен ранеными.

Напомним, что в ходе недавнего наступления ВСУ российские военные наблюдали случай, когда один танк Leopard по ошибке подбил два других, которые находились перед ним.

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