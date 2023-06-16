Elbit Systems представила беспилотник весом около 800 грамм

Израильская компания по созданию и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems продемонстрировала свою новую разработку – микро-беспилотник Nano SPEAR весом около 800 грамм. Об этом сообщает портал MilitaryLeak .

Новинка была анонсирована во время Парижского авиасалона. Отмечается, что Nano SPEAR будет использоваться как «тепловая ловушка» для ракет, только против снарядов с радиолокационными системами наведения. Для этого беспилотник будет отстреливаться от штатных блоков постановки помех, когда летательный аппарат-носитель столкнётся с угрозой попадания ракеты.