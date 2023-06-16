Elbit Systems представила беспилотник весом около 800 грамм
Израильская компания по созданию и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems продемонстрировала свою новую разработку – микро-беспилотник Nano SPEAR весом около 800 грамм. Об этом сообщает портал MilitaryLeak.
Новинка была анонсирована во время Парижского авиасалона. Отмечается, что Nano SPEAR будет использоваться как «тепловая ловушка» для ракет, только против снарядов с радиолокационными системами наведения. Для этого беспилотник будет отстреливаться от штатных блоков постановки помех, когда летательный аппарат-носитель столкнётся с угрозой попадания ракеты.
«Мы гордимся тем, что можем предоставить нашим клиентам высокотехнологичные средства защиты для повышения живучести их платформ и безопасности экипажей. Мы продолжим вкладывать значительные усилия в исследования и разработки, чтобы предлагать самые передовые, передовые и экономичные решения, гарантирующие комплексную защиту и успех миссии», – прокомментировал разработку генеральный менеджер Elbit Systems Орен Сабаг.
Ранее российская частная космическая компания SR Space начала производить беспилотники.