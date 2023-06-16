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Elbit Systems представила беспилотник весом около 800 грамм

Израильская компания по созданию и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems продемонстрировала свою новую разработку – микро-беспилотник Nano SPEAR весом около 800 грамм. Об этом сообщает портал MilitaryLeak.

Elbit Systems представила беспилотник весом около 800 грамм
© Elbit Systems

Новинка была анонсирована во время Парижского авиасалона. Отмечается, что Nano SPEAR будет использоваться как «тепловая ловушка» для ракет, только против снарядов с радиолокационными системами наведения. Для этого беспилотник будет отстреливаться от штатных блоков постановки помех, когда летательный аппарат-носитель столкнётся с угрозой попадания ракеты.

«Мы гордимся тем, что можем предоставить нашим клиентам высокотехнологичные средства защиты для повышения живучести их платформ и безопасности экипажей. Мы продолжим вкладывать значительные усилия в исследования и разработки, чтобы предлагать самые передовые, передовые и экономичные решения, гарантирующие комплексную защиту и успех миссии», – прокомментировал разработку генеральный менеджер Elbit Systems Орен Сабаг.

Ранее российская частная космическая компания SR Space начала производить беспилотники.

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