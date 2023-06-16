В США заявили о новой операции НАТО из-за провала ВСУ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может объявить себя стороной украинского конфликта, чтобы попытаться спасти Киев после провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией», — объяснил Макгрегор.

Он отметил, что «ВСУ находятся в критическом положении». Как подчеркнул экс-советник главы Пентагона, Запад не собирается признавать поражение в противостоянии с Москвой. Именно поэтому Штаты могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, считает Макгрегор.

Эксперт также не исключил, что европейские политики вместе с администрацией президента США Джо Байдена решатся на прямое столкновение с Россией, опасаясь за собственное политическое будущее. Поставки истребителей F-16 лишь приблизят этот момент, резюмировал Дуглас Макгрегор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта. Однако он подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.

Столтенберг также объяснил, что все члены блока готовы принять страну в НАТО после завершения конфликта.