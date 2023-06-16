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ВСУ обстреляли телевышку на левобережье Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу обстреляли телевышку в Чаплинке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

ВСУ обстреляли телевышку на левобережье Херсонской области
© globallookpress.com

"Сегодня, 16 июня, укронацисты несколько раз обстреляли телевышку в населенном пункте Чаплинка", - сказал он, уточнив, что конструкция разрушена, но телевещание восстановлено специалистами с другой вышки.

По его словам, "ВСУ несколько месяцев ранее удалось ее практически полностью разрушить".

"Однако российскими специалистами трансляции телевидения и радио удалось ее восстановить и наладить вещание. По всей видимости, не дает покоя им наша правдивая информация", - добавил он.

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