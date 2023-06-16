Россия сделала демарш США из-за планов поставить Украине F-16

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая "ядерная пятерка", эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие". А мы ответили им, что даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие», – рассказал он.