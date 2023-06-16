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Россия сделала демарш США из-за планов поставить Украине F-16

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в рамках группы экспертов «ядерной пятерки» Москва выразила демарш США из-за планов Белого дома отправить Украине истребители F-16. Об этом сообщает «RT на русском».

Россия сделала демарш США из-за планов поставить Украине F-16
© globallookpress.com

Такое заявление Лавров сделал во время Петербургского экономического форума-2023. По словам российского дипломата, причина демарша в том, что истребители F-16 могут нести ядерное вооружение.

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая "ядерная пятерка", эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие". А мы ответили им, что даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие», – рассказал он.

Путин: украинские F-16 «будут гореть так же, как и танки Leopard»

Лавров также заявил, что если российская сторона заметит F-16 в небе над Украиной, за этим последует «военно-технический ответ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что F-16 ВСУ «будут гореть так же, как и танки Leopard».

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