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Лавров заявил, что Россия даст военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной

Россия в экспертной "ядерной пятерке" СБ ООН заявила демарш в связи с возможностью готовящихся к передаче Украине самолетов F-16 нести ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в пятницу в Telegram-канале издания.

Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 над Украиной
© РИА Новости

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые, действительно, могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности <...> - "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются, - мы сделали там очень серьезный демарш", - указал министр.

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Лавров заявил, что Россия готова дать военно-технический ответ, если истребители F-16 появятся в небе над Украиной.

"Конечно, будет <...> военно-технический ответ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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