Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 над Украиной

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые, действительно, могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности <...> - "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются, - мы сделали там очень серьезный демарш", - указал министр.