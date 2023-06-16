На ПМЭФ-2023 рассказали о новой архитектуре неба

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что небесная архитектура к 2035 году значительно изменится. В первую очередь на это повлияет развитие беспилотников. Песков подчеркнул, что наступает новая эра, которую предопределило появление искусственного интеллекта, сообщает журнал «Компания».

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На коротком отрезке до 2035 года мы видим в новой небесной архитектуре как минимум четыре этажа. <...> Четвертый этаж, который мы сейчас нагло называем не ближним космосом, а дальним небом, — царство спутников, которые по своей сути совсем не отличаются от дронов: они проектируются и эксплуатируются одинаково, бизнес-кейсы одни и те же, — отметил спецпредставитель Кремля.

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Он пояснил, что первый этаж находится ниже 800 м и является границей между гражданской авиацией и автомобилями. На втором этаже беспилотники будут сосуществовать с авиацией, а на следующем уровне, который представляет собой тропосферу, планируется запускать БПЛА с хорошими аккумуляторами и солнечными батареями. Так дроны смогут находиться там до нескольких месяцев. Новая небесная архитектура определена несколькими факторами: ускорившимся технологическим развитием, вопросами безопасности и поисков сценариев гражданского применения.

Песков уточнил, что в планах различных компаний отправить около тысячи машин на орбиту в ближайшие несколько лет. Бизнес в том числе активно участвует в разработке новых правил движения, чтобы летательные аппараты могли взаимодействовать друг с другом и с наземными объектами.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что благодаря развитию дронов в столице провели инвентаризацию за полгода. Без новых технологий этот процесс занял бы около 20 лет. Овчинский подчеркнул, что московские специалисты более шести лет работают над развитием беспилотников. Сейчас готовится проект по мониторингу ДТП, что позволит удешевить анализ ситуации на дорогах.

Заместить председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков поделился опытом региона, который входит в число зон с экспериментальными правовыми режимами, в применении БПЛА. По его словам, дроны уже вскоре смогут обучить тушить пожары, а пока они направлены на мониторинг ситуации с возгораниями в лесах. С пятого класса в школах вводятся уроки по беспилотным технологиям, чтобы вырастить специалистов, которые будут реализовывать большое число проектов. Зампред уточнил, что Сахалинская область хочет заняться собственным производством летательных аппаратов.