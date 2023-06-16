Путин назвал условие применения ядерного оружия

«Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — сказал президент и добавил, что у России такого оружия больше, чем у стран НАТО.