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Путин назвал условие применения ядерного оружия

Применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. Такое условие назвал президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Путин назвал условие применения ядерного оружия
© РИА Новости

По словам главы государства, использование ядерного оружия теоретически возможно.

«Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — сказал президент и добавил, что у России такого оружия больше, чем у стран НАТО.

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В то же время, Путин отметил, что он отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания. На требование Североатлантического альянса к Москве сократить ядерное оружие глава государства ответил фразой «хрен им».

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