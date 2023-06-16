Путин назвал условие применения ядерного оружия
Применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. Такое условие назвал президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.
По словам главы государства, использование ядерного оружия теоретически возможно.
«Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — сказал президент и добавил, что у России такого оружия больше, чем у стран НАТО.
В то же время, Путин отметил, что он отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания. На требование Североатлантического альянса к Москве сократить ядерное оружие глава государства ответил фразой «хрен им».