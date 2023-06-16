Путин: украинские F-16 «будут гореть так же, как и танки Leopard»

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского экономического форума-2023, что поставленные Украине истребители F-16 «будут гореть так же, как и танки Leopard».

«Танки, в том числе и "Леопарды", горят. Так же будут гореть и F-16», – заявил он.

Путин также добавил, что в данный момент существует высокий риск дальнейшего втягивания в конфликт НАТО. По его словам, если поставленные F-16 будут базироваться за границей, России придётся «подумать, как их поражать».

«Но если F-16 будут располагаться вне территории Украины, то мы должны будем думать, как их поражать. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО».

Кроме того, президент заявил, что власти США выбрали отправлять вооружение Украине вместо того, чтобы поддерживать контакты с Россией.

«США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине, сожжем ее – посмотрим, что будет дальше, заявил Путин», – заявил он.