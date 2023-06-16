Путин прокомментировал потери ВСУ в ходе спецоперации

Российский лидер Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции превышают потери российской армии в 10 раз. Об этом он сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Действительно, потери у них (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») значительные — более чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», — сказал президент России.

Также Путин сообщил, что потери ВСУ в ходе начавшегося украинского контрнаступления составили 186 танков и 418 бронированных машин, и при этом отметил, что потери армии Украины растут с каждым днем. В то же время, по словам российского лидера, оборонная промышленность нарастила темпы производства военной продукции в 2,7 раза, а по наиболее востребованным позициям — в 10 раз.