В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией

Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе не смогли согласовать первый со времен холодной войны детальный оборонный план альянса, подготовленный на случай глобальной войны с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Хотя сегодня планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда итогов саммита [альянса в Вильнюсе] в июле», — заявил высокопоставленный представитель США.

Он добавил, что основной причиной стало вето Турции, которое Анкара наложила из-за формулировок в отношении Кипра и других спорных территорий.