В Прибалтике пройдут масштабные военные учения стран НАТО

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По словам главы военного ведомства, такое решение было принято после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы.

«Мы договорились, что проведем трехсторонние учения. В следующем году или в начале 2025 года», — сообщил Писториус.

Он пояснил, что маневры призваны улучшить военную координацию на восточном фланге, который, по оценке НАТО является «особенно незащищенным».