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В Прибалтике пройдут масштабные военные учения стран НАТО

Великобритания, Канада и Германия совместно со странами Прибалтики проведут масштабные военные учения на их территории. Их анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет РИА Новости.

В Прибалтике пройдут масштабные военные учения стран НАТО
© Lenta.ru

По словам главы военного ведомства, такое решение было принято после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы.

«Мы договорились, что проведем трехсторонние учения. В следующем году или в начале 2025 года», — сообщил Писториус.

Он пояснил, что маневры призваны улучшить военную координацию на восточном фланге, который, по оценке НАТО является «особенно незащищенным».

В сентябре 2022 года в Прибалтике прошли учения США и Швеции. Совместный контингент отрабатывал оборону региона ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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