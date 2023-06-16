Украину заподозрили в дефиците военной техники

«10 тысяч бронемашин уничтожено. Это огромное число. А сколько пикапов, автотехники и прочего? Как это восстанавливать? Конечно, Запад что-то поставляет, но этого недостаточно. Так что да, придется изымать у населения», — сказал собеседник «Ленты.ру».