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В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow

Российские военные научились сбивать поставленные Украине англо-французские крылатые ракеты Strom Shadow, заявил ТАСС врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время Петербургского международного экономического форума.

В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow
© ТАСС

«Научились их сбивать», — так ответил Сальдо на вопрос о ракетах.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве.

Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям.

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