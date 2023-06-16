В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow

«Научились их сбивать», — так ответил Сальдо на вопрос о ракетах.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве.