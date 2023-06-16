В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow
Российские военные научились сбивать поставленные Украине англо-французские крылатые ракеты Strom Shadow, заявил ТАСС врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время Петербургского международного экономического форума.
«Научились их сбивать», — так ответил Сальдо на вопрос о ракетах.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве.
Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям.
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