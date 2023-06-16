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Германия передаст Украине партию ракет для западных ЗРК

Берлин направит Украине партию из 64 ракет для западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи глав военных ведомств НАТО в Брюсселе, сообщает агентство Reuters.

Германия передаст Украине партию ракет для западных ЗРК
© Lenta.ru

«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot», — заявил министр, добавив, поставки предназначены для обеспечения поддержки Киева и будут организованы «незамедлительно».

Ранее сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin в рамках нового пакета военной помощи. Также США передадут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы AT4 и ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW.

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