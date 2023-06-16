Уничтожено более 10 тысяч танков ВСУ: главное из брифинга Минобороны

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении Вооруженными силами (ВС) России более 10 тыс. танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины с начала проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

Также, по его словам, российскими войсками в течение суток были уничтожены до 65 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении.

Кроме того, Конашенков заявил, что на донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены «пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики». Во время боев уничтожено до 215 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-20, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Как утверждает Конашенков, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны в районе Новгородского в ДНР. Кроме того, по его словам, средства ПВО РФ перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 22 украинских беспилотника.