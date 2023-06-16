$83.96-0.3690.97-0.10

Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу

США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве, заявил Россией» Владимир Рогов.

«У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям», — сказал Рогов.

Зеленский рассказал о проблемах ВСУ при контрнаступлении

Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям. Однако в Запорожской области украинские части уперлись в российскую оборону, потеряв тысячи солдат и не достигнув значительного успеха, добавил Рогов.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» рассказал, что ВСУ активизировали наступление под Ореховым в Запорожской области. По его словам, украинская армия пытается пробиться к городу Токмак.

6
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители