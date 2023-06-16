Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу

«У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям», — сказал Рогов.