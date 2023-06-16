Росгвардейцы обезвредили в ЛНР бомбу с аммонитом весом в тонну
В Луганской народной республике (ЛНР) бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство весом в тонну, собранное с использованием тротила и аммонита. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Бомба была заложена Вооруженными Силами Украины (ВСУ) под полотно оживленной трассы между населенными пунктами. Ее нашли росгвардейцы, получив от военной контрразведки ФСБ России оперативную информацию о возможном местоположении замаскированной позиции ВСУ.
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