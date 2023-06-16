Новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна планирует помочь ЕС в обеспечении Украины боеприпасами. Об этом сообщает Politico.

Страны ЕС ранее договорились передать Киеву один миллион 155-миллиметровых снарядов к марту 2024 года. Поставки будут осуществляться из собственных запасов стран, государства-члены смогут получить частичное возмещение.

Европейское оборонное агентство (EDA) запустило проект для стран-членов по совместной закупке боеприпасов либо для пополнения их запасов, либо для поставок Киеву. До сих пор Болгария была одной из двух стран ЕС (второй является нейтральная в военном отношении Ирландия), которые не присоединились к схеме EDA.

«Мы очень четко нацелены на присоединение к этой коалиции [поставщиков снарядов для Украины - прим. ред.]. Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов», - заявил Тагарев.

Министр отметил, что политического решения по этому вопросу в Болгарии еще не приняли, но он пообещал «приложить усилия и найти способ».

Он подчеркнул, что Болгария «традиционно, с советских времен, специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов».