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Украинский беспилотник попытался атаковать российский радиозавод под Брянском

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать радиозавод в Суземке Брянской области минувшей ночью. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Украинский БПЛА попытался атаковать российский радиозавод под Брянском
© ТАСС

Отмечается, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

Ранее сообщалось, что в Курской области строитель защитных сооружений пострадал из-за атаки дрона.

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