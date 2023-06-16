Прибившаяся к российским военным собака спасла их от оставленных ВСУ ловушек

«Когда мы в первый раз выдвигались на инженерную доразведку, Кукла шла с нами. И на том участке, где начинались сюрпризы, она просто вставала на тропе поперек и не давала двигаться. Каждый раз ее обходишь, она выбегает вперед и встает», — рассказал Чекист.