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Прибившаяся к российским военным собака спасла их от оставленных ВСУ ловушек

Прибившаяся к бойцам 15-й гвардейской бригады российских войск собака помогает военным избегать ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на путях их отхода. Об этом рассказал боец с позывным Чекист в видео, опубликованном в Telegram-канале бригады.

Прибившаяся к российским военным собака спасла их от оставленных ВСУ ловушек
© Lenta.ru

По словам военного, российские бойцы нашли собаку в одном из перешедших под контроль населенных пунктов. Прибившемуся к подразделению животному дали кличку Кукла. Оказалось, что собака ранее была ранена — у нее в спине нашли заросший осколок.

«Когда мы в первый раз выдвигались на инженерную доразведку, Кукла шла с нами. И на том участке, где начинались сюрпризы, она просто вставала на тропе поперек и не давала двигаться. Каждый раз ее обходишь, она выбегает вперед и встает», — рассказал Чекист.

Боец рассказал, что, когда саперы начинают уничтожать найденные ловушки, собака по команде прячется в укрытие и не выходит из него, пока подразделение не двинется дальше. Недавно Кукла родила 11 щенят, большинство из которых бойцы раздали другим подразделениям.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» смог остановить наступление украинских военных в районе Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР).

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