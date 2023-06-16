Болгария захотела присоединиться к поставкам боеприпасов Украине

«Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этому проекту. Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способы», — сказал министр.