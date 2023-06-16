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Минобороны: Более 10 тысяч военных РФ получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Более 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) с начала специальной военной операции (СВО) получили выплаты за уничтожение или захват техники противника. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

МО РФ: Более 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники ВСУ
© Вечерняя Москва

В частности, военнослужащие, которые уничтожили 15 установок «Точка-У» реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, получили по 300 тысяч рублей.

— В 2022 году за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что средства перечисляются на личные счета отличившихся героев. Ограничения на получение выплат в зависимости от количества уже уничтоженной или захваченной техники не установлены, передает Telegram-канал «Минобороны России».

В первые дни украинского контрнаступления ВСУ потеряли несколько танков Leopard 2 и БМП M2 Bradley. Кадры с трофейным вооружением опубликованы пресс-службой военного ведомства.

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