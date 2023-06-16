Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье сложилась тревожная обстановка. К такому выводу пришел глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что сейчас в Запорожье происходят «массовые репрессии и облавы». Граждан мобилизируют насильно, тех, кто сопротивляется или высказывается против, объявляют шпионами.

«Идет расправа над мирным населением», — считает Рогов.

Издание напоминает, что в Запорожской области провели референдум, по итогам которого российские власти признали ее субъектом Российской Федерации. Киев не признает результатов голосования и продолжает обстреливать территорию, чтобы вытеснить российских военнослужащих.