ВСУ спустя почти 10 часов возобновили обстрел Донецка

Войска Украины возобновили обстрел Донецка после 9,5 часа перерыва, применив шесть снарядов из артиллерийских орудий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что украинские военнослужащие в 06:35 мск начали обстрел из орудия калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка. Позже пострадал также Кировский район, украинские военнослужащие выпустили по нему еще пять снарядов того же калибра.