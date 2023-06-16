Мобилизация: последние новости на сегодня 16 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 июня 2023, в материале «Рамблера».

Песков прокомментировал слова Подоляка об уничтожении мобилизованных

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем заявлении о необходимости уничтожения максимального числа мобилизованных имел в виду солдат Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Life.ru.

Издание напомнило, что Подоляк назвал одной из задач украинских солдат в ходе контрнаступления уничтожить «максимальное количество мобилизованных» граждан РФ, чтобы деморализовать противника.

Фонд «Защитники Отечества» будет оказывать помощь ветеранам, не дожидаясь заявки

Фонд поддержки «Защитники Отечества» будет помогать участникам военных действий на Украине в проактивном режиме, не дожидаясь заявок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя фонда Анны Цивилевой.

Она рассказала, что у них подобран 3 071 социальный координатор, то есть люди, которые непосредственно находятся в муниципалитетах. Их задача — периодически навещать ветеранов, которые вернулись домой, чтобы проверить их состояние, пообщаться, оказать психологическую помощь и поддержку.

«Как только данные людей попадают в реестр, что они демобилизованы и приехали домой — социальный координатор приходит к ним, не дожидаясь заявки», — подчеркнула Цивилева. По ее словам, филиалы фонда работают во всех субъектах РФ.

Челябинцы отправят мобилизованным УАЗ

Жители Челябинской области планируют отправить мобилизованным землякам автомобиль УАЗ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщения волонтеров в группе «Все для Победы. Копейск» в социальной сети «ВКонтакте».