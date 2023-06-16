Спецоперация на Украине 16 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 июня 2023 года.

ВСУ четвертый раз за день обстреляли территорию ДНР из РСЗО

Вооруженные силы Украины четыре раза за день обстреляли территорию ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив шесть ракет по Озеряновке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, атака началась в 20:30 мск. Украинские военнослужащие наносили удары из населенного пункта Нелеповка.

Российские военные уничтожили ударный вертолет ВСУ в Херсонской области

Российские солдаты уничтожили ударный вертолет армии Украины Ми-8 на херсонском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В беседе с изданием он сообщил, что пара Ми-8 пытались нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка - Сергеевка, однако выпущенные ракеты не долетели до назначенной цели 200 м. Один вертолет удалось сбить в результате слаженных действий стрелков-зенитчиков. Его поражение произошло на удалении 7 км от линии обороны подразделения.

Рогов сообщил о попытке ВСУ десантироваться на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины попытались десантироваться на левый берег Днепра. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.